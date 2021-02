Agata Reale, la ex ballerina di Amici, rivela: "Ho la leucemia"

Agata Reale ha rivelato recentemente di avere la Leucemia. L'ex ballerina di Amici, il polpolare talent consotto da Maria De Filippi, ha deciso di parlare della sua malattia e di come ha scoperto tutto.

La giovane ballerina, in un’intervista con il settimanale Diva e Donna, ha deciso di raccontare la sua toccante storia. Famosa anche per i suoi scontri con la maestra Alessandra Celentano all'interno della famosa scuola, ha spiegato di aver scoperto solo per caso la malattia. È successo tutto nel novembre del 2019, pochi mesi dopo il matrimonio con Carmelo. La ballerina infatti è svenuta in casa, e dopo alcuni controlli è venuta a conoscenza di soffrire di : "Leucemia promielocitica acuta".

"Avevo anche notato un sanguinamento dalle gengive - ha raccontato la ballerina - e fatto un emocromo, ho scoperto di avere poche piastrine. La diagnosi oggi parla di leucemia promielocitica acuta, con un rischio di emorragia celebrale nel giro di 15 giorni. Dopo sei mesi di ricovero fatti di chemio e terapia di consolidamento, mi sono poi ritrovata sola. Nessuna visita da parte di mia madre o di mio marito a causa delle restrizioni Covid".

Agata è entrata a far parte della scuola di Amici, nel 2007, in una delle prime edizioni. Sin da subito ha mostrato una grande forza ed una grande passione per la danza. Infatti, dopo aver lasciato il Talent, ha continuato a ballare. Oggi Agata sta continuando con le cure. "Continuerò la chemioterapia via bocca, e i controlli una volta al mese. Ma posso dire di aver superato ogni rischio, solo dopo due anni".