Al mare con foulard e fasce per capelli

Qualche idea per aggiungere una nota di stile al vostro look da mare? Provate a sperimetnare con foulard di seta da legare attorno al capo, con fasce sottili con cui racchiudere i capelli in una coda o ancora con turbanti con nodi. Ecco i nostri consigli per un'estate al mare sempre al top.

A fantasia





Fascia per capelli in seta e cotone, Valentino, esclusiva Mytheresa



Metà seta, metà cotone: è questa la composizione del foulard di Valentino, realizzato in esclusiva per Mytheresa. La fantasia riprende un'iconica stampa d'archivio del 1968: i coralli rossi sullo sfondo bianco doneranno un aspetto raffinato al vostro look estivo.





Fascia con stampa, Emilio Pucci



Una fascia realizzata in seta con una stampa grafica come da tradizione in casa Emilio Pucci. La fascia con base rosa e dettagli bianchi e blu è disponibile anche con base gialla e grafiche bianche, arancio e rosso. L'accessorio si incrocia in un nodo sulla parte frontale per chiudersi in un grande fiocco che ricadrà sulle vostre spalle.

In maglia





Fascia per capelli in maglia, Missoni Mare



La linea Missoni Mare propone tantissimi accessori per capelli con cui impreziosire i look estivi. A partire da questa fascia per capelli nella classica lavorazione in maglia a zig-zag. Si parte con una base di viscosa azzurra che si colora di giallo ocra, rosso corallo, lilla, bianco. La fascia è chiusa sul retro da un inserto elastico per renderla più stabile sul capo.





Fascia per capelli in maglia a zig-zag, Missoni Mare



Nella medesima lavorazione in maglia con iconico motivo a zig-zag per la fascia/turbante di Missoni Mare. La lavorazione in lamé sul tessuto turchese e arancione impreziosisce l'accessorio che si chiude in un incrocio dei due colori. La parte più bassa della fascia è elastica, così da migliorarne la vestibilità.

Con motivi floreali





Fascia per capelli in seta con stampa GG Flora



Non poteva mancare Gucci all'appello degli accessori più cool per capelli. La fascia che vi proponiamo raffigura la classica stampa Flora con fantasie floreali e aggiunta di motivi GG. Realizzata in 100% seta è un plus elegante al vostro look estivo.





Bandeau in twill stampa camelie e pois, Dolce & Gabbana



Una stampa floreale dove si confondono piccoli pois neri su sfondo rosa camelia. Questa fascia sottile la trovate scontata del 40% sul sito ufficiale di Dolce & Gabbana. Realizzata in seta, la potete utilizzare per raccogliere i vostri capelli in una morbida coda, oppure annodato al polso o sul manico della vostra borsa. Un investimento multiuso.