Al Pacino, Stallone e Travolta, tre attori 'siciliani'

Radici. Origini siciliane per molte celebrità americane che vantano radici nell'Isola. I loro parenti, infatti, hanno lasciato la Sicilia per tentare di fare fortuna negli States. Numerosissima la comunità siculoamericana con tante persone che vivono adesso negli Stati Uniti, nati in Sicilia ed emigrate, o nate in America da genitori siciliani. Molte celebrità hanno deciso di conservare il cognome che tradisce senza indugi la sicilianità altri, invece, hanno scelto nomi d'arte o di fantasia ma non hanno mai rinnegato le proprie origini.

Il cinema annovera tanti attori e attrici che hanno un legame di sangue che li lega alla terra d'origine. E' il caso di John Travolta, reso celebre per i ruoli nei film cult “Pulp Fiction” e “Grease” ha il nonno originario di Godrano, piccolo comune in provincia di Palermo. Francesco Stallone, il padre della star Sylvester, volto dei film Rambo e Rocky, è nato a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, barbiere di professione. Come non citare il premio Oscar Al Pacino: il padre dell’attore, famoso per il ruolo, tra gli altri nella trilogia di "Il Padrino", è Salvatore Pacino, figlio di immigrati siciliani originari di San Fratello, in provincia di Messina. La madre è Rose Gelardi, con genitori nati a Corleone (Palermo). Attore, regista e sceneggiatore statunitense con cittadinanza italiana, è John Turturro. La madre, Katherine, era una cantante jazz originaria di Aragona (Agrigento). E ancora un altro premio Oscar, Susan Sarandon: il nonno dalla parte di madre, Giuseppe Vincenzo Criscione, era infatti di Ragusa. Martin Scorsese, pluripremiato regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense è naturalizzato italiano. I nonni, sia paterni che materni, erano di Polizzi Generosa e Ciminna, entrambi nel Palermitano. Un altro regista famoso nel mondo di Hollywood è Frank Capra, nato a Bisacquino, in provincia di Palermo.

Da Sinatra a Lady Gaga, sangue siciliano nel mondo della musica

Anche nel variegato mondo della musica non mancano le celebrità con origini siciliane. L'acclamata (ma anche attrice di ottimo livello) Lady Gaga all'anagrafe si chiama Stefani Germanotta. L’artista famosa per i brani "Bad Romance" e "Paparazzi" e per il film "A star is born”, recentemente protagonista del film sulla famiglia Gucci ha sempre ricordato le Sicilia. Il nonno di suo padre è emigrato da Naso, in provincia di Messina. Alicia Augello Cook è il vero nome della cantante Alicia Keys, nata a New York e che ha ereditato il cognome siciliano della madre, i cui genitori erano originari di Sciacca. L'indimenticabile Frank Sinatra, nacque a Hoboken nel 1915 da genitori di origini italiane. Il padre, Antonino Martino, era siciliano di Lercara Friddi (Palermo). La famosa cantante e attrice Liza Minnelli con famiglia era di origine palermitana. Il genio musicale Frank Zappa nacque nel 1940 da Francis e Rose Marie, entrambi di Partinico ( Palermo). La colonna sonora della serie tv anni '90 "Twin Peaks" di David Lynch ha la firma di Angelo Badalamenti, compositore con origini siciliane grazie al padre, nato a Cinisi.

Le origini messinesi della First Lady al fianco di Joe Biden

Passiamo alla politica con alcuni esponenti che si sono distinti oltre i territori nazionali senza dimenicare le radici siciliane. La first lady d'America, Jill Jacobs, al fianco del presidente Joe Biden, è la nipote di Domenico Giacoppo, nativo di Gesso, in provincia di Messina. Restiamo negli States e citiamo Anthony Fauci, immunologo americano, a capo della task force Usa contro il Covid. Fauci deve le sue origini siciliane ai nonni paterni, provenienti da Sciacca. Nell'aprile dello scorso anno il sindaco di Sciacca Francesca Valenti gli ha conferito la cittadinanza onoraria nel comune dell’Agrigentino.