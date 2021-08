Al via i casting del nuovo film di Luca Scivoletto

Palermo - Fandango è alla ricerca dei protagonisti del prossimo film del modicano Luca Scivoletto, noto sceneggiatore e autore, dal titolo “I pionieri”, liberamente ispirato dall’omonimo romanzo. Le riprese si svolgeranno fra la Sicilia e Roma a ottobre 2021.

Il film, liberamente ispirato all’omonimo romanzo, è ambientato nella Sicilia anni ’80, racconta delle avventure di Enrico e Renato,entrambi figli di esponenti di spicco del Pci in Sicilia. In questa fase del casting la casa di produzione cerca i giovani protagonisti. Per Enrico si crrca un ragazzino siciliano di 12/13 anni dai capelli lunghi, magro un po’ pallido. Per il ruolo di Renato si cera un ragazzino dagli 11 ai 13 anni con i capelli rossicci. Per Victor invece si cerca un attore di 13/14 anni corpulento e massiccio. "I casting - spiegano da Fandango - avverranno prima via email, quindi occorre inviare tutto correttamente e successivamente, se selezionati, i provini saranno a Palermo".

Il casting è curato da Maurilio Mangano, casting director con una lunga esperienza nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione in progetti nazionali e internazionali; fra i suoi ultimi lavori: “Il Traditore”, “Le Sorelle Macaluso”, “Sicilian Ghost Story”.

Luca Scivoletto, regista e sceneggiatore. Ha realizzato i documentari A Nord Est (2010), Max (2010), Con quella faccia da straniera (2013), e il mockumentary L’Uomo Pietra (2015), selezionati e premiati in numerosi festival internazionali. Nel 2018 ha scritto 1938-Diversi, presentato alla 75a Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Nastro d’Argento come miglior documentario. Nel 2019 pubblica per Fandago il suo primo romanzo “I Pionieri”.

Come inviare le candidature

Per candidare i propri figli bisogna inviare: una foto primo piano su sfondo neutro; una foto figura intera su sfondo neutro; dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail; altezza del candidato; due contatti telefonici (dei genitori o di chi ne fa le veci) nel corpo della mail; liberatoria Fandango per i Minorenni

Tutto il materiale deve essere inviato all'indirizzo ipioniericastingminori@gmail.com avere come oggetto il nome del ruolo per cui ci si candida. Il materiale deve essere semplicemente allegato alla mail in file singoli. L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci. Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati di Fandango e suddetto materiale verrà utilizzato internamente per il casting del film.