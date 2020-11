Albano Carrisi e Loredana Lecciso, compagni quasi perfetti

Albano Carrisi, l'artista originario di Cellino San Marco ritorna in tv e torna a parlare dei suoi progetti di lavoro e sentimentali. Da questo venerdì 27 novembre su Rai 1 a partire dalle 21:25 Albano e sua figlia Jasmine, avuta dalla Lecciso, inizieranno un nuovo progetto di lavoro a The Voice Senior. Padre e figlia saranno giudici del talent insieme a Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio. In merito alla storia d'amore con Loredana Lecciso, Albano ha detto di recente che Loredana è la sua compagna ideale ma, nonostante tutto, la coppia non convolerà mai a nozze. In un'intervista rilasciata al settimanale Intimità, l'artista pugliese ha dedicato un ampio spazio alla vita privata ritornando a parlare della storia d'amore della Lecciso. Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, dopo una lunga separazione, hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d'amore e ormai da un anno sono tornati insieme. Sono trascorsi oramai vent'anni dal loro primo incontro, tra Albano e la Lecciso c’è ancora molta complicità: “È una compagna quasi perfetta. Come io sono il compagno quasi perfetto per lei”, ha raccontato al settimanale Intimità il cantante di Cellino San Marco ma nessun matrimonio in vista per la coppia, ha ribadito Albano: “È come se fossimo già sposati: il nostro è un matrimonio di intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato”.

D'altronde entrambi hanno già un matrimonio alle spalle: Albano è stato sposato per quasi trent'anni con Romina Power, mentre la Lecciso è stata legata tre anni all'imprenditore Fabio Cazzato. Da un anno Albano è tornato insieme a Loredana Lecciso. La coppia ha trascorso a differenza di molte persone è riuscita anche a superare a pieni voti il periodo di "convivenza forzata" dovuto dal lockdown. Durante l'intervista Carrisi non ha negato che la showgirl gli ha cambiato la vita: Se dovesse elencare degli aggettivi per descrivere la sua donna, Albano direbbe che la dote più bella della Lecciso è la sensibilità, l'intelligenza e il senso pratico. Il cantante di Cellino San Marco ha precisato però che non convoleranno mai a nozze. Come spiegato dal giudice di The Voice Senior, per essere una famiglia non serve affatto una carta. Dalla loro unione sono nati due figlie, oltre a Jasmine con la quale il cantante inizierà un nuovo percorso televisivo c'è e Bido. Da quando la showgirl leccese è tornata insieme al cantante di Cellino San Marco, ha preferito fare un passo indietro. Loredana ha scelto di apparire molto meno sul piccolo schermo, per seguire la sua famiglia e il suo compagno. A parte qualche ospitata dall'amica Barbara D'Urso, Lecciso ha scelto di dedicare più tempo alla sua vita privata.