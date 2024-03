Alberto Angela e Rai Uno nella Valle dei Templi

Agrigento - Le telecamere della Rai tornano ad accendersi sulla Valle dei Templi. Alberto Angela, insieme ad una troupe della Rai è tornato nell’area archeologica di Agrigento a distanza di sette anni, quando il sito Unesco fu protagonista della trasmissione “Meraviglie la penisola dei tesori” condotta proprio dal noto divulgatore scientifico. A dare il benvenuto il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta. Alberto Angela e la troupe Rai, prima delle riprese nel parco archeologico, erano stati anche in via Roma nella città di Camilleri, di cui quest’ anno ricorre il quinto anniversario della sua scomparsa.

Alberto Angela, riprese a Porto Empedocle

Il divulgatore scientifico e ormai apprezzato conduttore tv, insieme al suo team, è stato a Porto Empedocle dove è stato accolto dal sindaco Calogero Martello in vista della realizzazione di uno speciale che, sicuramente, afferma il primo cittadino “porterà alla luce la bellezza e la storia della nostra città”. “Porto Empedocle è sempre stata un crocevia di culture e tradizioni, e siamo lieti di poter condividere la nostra ricca eredità con il resto del mondo attraverso questa produzione televisiva. Auguro a tutti un soggiorno piacevole e proficuo nella nostra comunità. Grazie per aver scelto Porto Empedocle come location per il vostro progetto speciale”, ha detto il primo cittadino.