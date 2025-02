Alberto Angela e il commissario Montalbano: Rai Uno ha deciso di spaccare

Scicli - Alberto Angela incontra il Commissario Montalbano su Rai Uno. La rete ammiraglia della Rai ha deciso di spaccare la sera di lunedì 17 febbraio alle 21:20, quando andrà in onda la nuova puntata di Ulisse, intitolata "La Sicilia di Montalbano".

Dal set del commissariato a Scicli, al Duomo di Vigata, la chiesa di San Giorgio di Ragusa Ibla, alla Valle dei Templi di Agrigento, passando per la Mannara – ovvero la Fornace Penna a Sampieri di Scicli, sono tanti i luoghi della Sicilia utilizzati come location per Il Commissario Montalbano che Alberto Angela racconterà alla sua maniera, scortato da Luca Zingaretti ma anche da diversi attori del cast, come Angelo Russo, il mitico Agatino Catarella, Cesare Bocci, il dongiovanni "Mimì Augello" e Peppino Mazzotta, alias l'agente Giuseppe Fazio.

La fiction tv del Commissario Montalbano, andata in onda per la prima volta nel 1999, è rimasta un’incompiuta visto che se Camilleri ha chiuso narrativamente la storia del personaggio con un ultimo romanzo, Riccardino, che non è stata ancora adattata per la tv - la serie, infatti, si è fermata al 2021, con Il metodo Catalanotti. All’appello tv mancano, quindi, due romanzi: Il cuoco dell’Alcyon, pubblicato nel 2019, e il già citato Riccardino, pubblicato postumo, come da desiderio dell’autore.

La serie non avrà alcun prosieguo: sono morti il regista Alberto Sironi, lo scenografo Andrea Ricceri, il medico, l'attore modicano Marcello Perracchio, nelle serie tv il famoso "dottor Pasquano". La collocazione della puntata di Ulisse nella settimana immediatamente successiva al Festival di Sanremo fa intuire come Rai Uno punti su una audience stellare, che non faccia rimpiangere i 10 milioni di spettatori che facevano le puntate inedite del rimpianto Commissario Montalbano.

Nella foto, Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti, il 7 giugno scorso all'Arena di Verona in occasione del loro viaggio nella Grande Opera Italiana su Rai Uno.