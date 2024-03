Alberto Angela gira una puntata di Ulisse sulle tracce di Montalbano

Santa Croce Camerina - Dopo la Valle dei Templi, Punta Secca. Dopo Andrea Camilleri, Salvo Montalbano. Alberto Angela sta girando una puntata di Ulisse, prossimamente in onda su Rai Uno, in Sicilia.

Ad accoglierlo a Punta Secca, frazione di mare dove vengono girate le scene casa del commissario Montalbano, il sindaco Peppe Dimartino: "Abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita di un ospite d'eccezione: il grande divulgatore Alberto Angela. Lo abbiamo incontrato e scambiato quattro chiacchiere in una pausa delle riprese della nuova stagione di "Ulisse” in cui si parlera’ anche della Sicilia. La bellezza di Punta Secca ha fatto da set naturale e potremo vedere, prossimamente, la nostra città sulla Rai. Un ritorno di immagine importantissimo per il nostro territorio. Grazie ancora ad Alberto Angela per la sua cortesia e per i complimenti ricevuti in merito all'accoglienza riservata, per lui e la troupe, da parte della nostra comunità".

