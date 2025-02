Alberto Angela nei Luoghi di Montalbano fa 4 milioni 160 mila spettatori e il 23,3 di share

Nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio 2025, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta La Sicilia di Montalbano ha interessato 4.160.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha raccolto 2.161.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 preceduto da una presentazione di 18 minuti (942.000 – 4.3%), 99 da Battere intrattiene 1.191.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Captain America: Civil War incolla davanti al video 1.193.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 799.000 spettatori e il 4.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 719.000 spettatori (4.9%).

Su La7 Navalny: Cronaca di un omicidio di stato raggiunge 677.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 511.000 spettatori con il 2.6%, nel primo episodio in prima tv free, e 202.000 spettatori con l’1.5%, nel secondo episodio in replica. Sul Nove Nove Comedy Club con Finchè social non ci separi, con Katia Follesa e Angelo Pisani, raduna 363.000 spettatori (1.9%).