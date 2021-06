Alberto e Charlene di Monaco: i francobolli per i dieci anni di nozze

Charlene e Alberto di Monaco festeggiano tra pochi giorni dieci anni di matrimonio: la foto delle nozze diventa un francobollo

Charlene e Alberto di Monaco festeggeranno il loro decimo anniversario di matrimonio tra qualche settimana e il Principato ha pensato bene di rendergli omaggio in modo speciale. Ha realizzato una serie di francobolli decorati con le foto iconiche della coppia reale.

Genova - La presunta fuga di lei proprio nel giorno delle nozze, l’insofferenza attribuita per via di quello sguardo malinconico che le è valso il titolo di “principessa triste” e i sospetti di tradimento di lui, seguiti dallo scandalo dei figli illegittimi, nati da precedenti relazioni.



I rumors però non hanno scalfito l’amore che continua a regnare sovrano nel Principato di Monaco: Charlène Wittstock e Alberto di Monaco sono ancora insieme. Un matrimonio per forza di cose sovraesposto, con molte luci e qualche inevitabile ombra, che tra alti e bassi a breve raggiungerà la soglia dei dieci anni: era l'1 luglio del 2011 quando l’ex campionessa di nuoto sudafricana convolava a nozze con il principe di Monaco. Il principe Alberto e Charlene di Monaco sono tra le coppie reali più amate d'Europa: sebbene preferiscano non apparire troppo spesso in pubblico, ogni volta che lo fanno riescono a suscitare un certo clamore e non solo grazie ai loro meravigliosi figli gemelli Jacques e Gabriella.

Un “si” celebrato prima in sede civile e poi con una sfarzosa cerimonia religiosa nel cortile di Palais Princier, e suggellato tre anni dopo dalla nascita dei gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier.

Un traguardo importante che Palazzo Grimaldi festeggerà in modo speciale: per l'occasione il Principato ha realizzato una serie di francobolli che vede protagonista la coppia monegasca.