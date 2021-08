Alberto Matano a Frigintini

Modica - Il giornalista Rai Alberto Matano (Catanzaro, 1972) conferma il proprio amore per gli iblei, e anche quest'anno è in vacanza fra Ispica, Scicli e Modica. Il giornalista, già volto del Tg1, dal settembre 2020 continua la conduzione de La vita in diretta, questa volta in solitaria e con il ruolo di capo autore. Fa parte anche del cast della quindicesima edizione dello show Ballando con le stelle, in qualità di opinionista, sempre nella rete ammiraglia Rai.

Nel 2017 Matano trascorse un intero pomeriggio con gli anziani di piazza Italia a Scicli in cerca di aneddoti e storie. Ama molto il litorale ispicese, dove si gode le giornate al mare con gli amici.

Nella foto, Alberto Matano mentre fa la spesa in un supermercato di Frigintini.