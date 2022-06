Alberto Matano, ecco chi è il fidanzato Riccardo: le prime foto insieme

Roma - Il nome è Riccardo e ora escono anche le foto. Alberto Matano, che finora aveva tenuto segreto anche il nome del suo compagno ora esce allo scoperto. Non ha piu' voglia ne bisogno di nascondersi a un passo dalle nozze il conduttore de La Vita in diretta. Riccardo, l'uomo che sposerà il prossimo weekend si mostra elegante in camicia azzurra e pantaloncini di lino bianchi, sorride ai flash dei paparazzi che li hanno "beccati" tra le strade di Roma pronti a raggiungere degli amici per un aperitivo. Alberto ha un cappellino blu e degli occhiali da sole forse per cercare di camuffarsi tra la folla. Per loro questo è l'ultimo weekend da scapoli, l'11 giugno (come si legge su Chi) i due si sposeranno.

News Correlate Alberto Matano si sposa con il fidanzato Riccardo

«Ultimo weekend da scapolo per Alberto Matano: il.conduttore de "La vitanin diretta" sta per sposare, sabato 11 giugno, il suo amore Riccardo: nozze che saranno officiate da Mara Venier». Ecco cosa si legge nel settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Chi è Riccardo

E' l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino, cinquantacinque anni, sei più di Matano, che prima di diventare giornalista si era laureato anche lui in Giurisprudenza, dettagli forniti da DiPiu'Tv.

Il rito sarà celebrato a Labico alle porte di Roma, nel resort dello chef Antonello Colonna. A officiare sarà Mara Venier, amica storica di Alberto, a cui per la prima volta il 49enne confidò di essere innamorato, senza però rivelare l'identità della sua "dolce metà". Tra gli ospiti anche Claudio Santamaria (che debutterà su Canale 5 con la serie L’Ora) e Francesca Barra. Non mancherà il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Oggi le prime foto di coppia.