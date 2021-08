Alberto Matano in vacanza a Frigintini. FOTO

Modica - Prima avvistato in un supermercato, poi ufficialmente ospite di una villa nella campagna modicana più bella, quella di Frigintini, frazione rurale di collina. Alberto Matano (Catanzaro, 1972) è in vacanza anche quest'anno nel ragusano, ospite di alcuni amici siracusani che a Modica hanno casa.

In questi anni il giornalista e conduttore televisivo di Rai Uno è stato avvistato in piazza a Scicli, a chicchierare coi vecchietti, e in spiaggia a Porto Ulisse e a Ciriga, nell'ispicese, dove ama fare il bagno. La sua è ormai una presenza fissa in estate in questi luoghi, ed è difficile dargli torto.