Alberto Matano si sposa con il fidanzato Riccardo

Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, convolerà a nozze questo mese col fidanzato Riccardo, di cui solo ora sappiamo solo il nome. A officiare il matrimonio nozze sarà Mara Venier.

E proprio Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In si è commossa, facendo sapere tra le lacrime di essere pronta ed emozionata per la cerimonia di nozze di Alberto Matano, in calendario questo mese, a conclusione della stagione televisiva.

Si tratta di una felice conferma delle molte voci e indiscrezioni rimbalzate in queste settimane tra social e tabloid. A FqMagazine, intanto, il diretto interessato dice la sua sull'argomento: ​«Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all'improvviso. La nostra è una scelta di amore e di vita», ha sottolineato il conduttore Rai. Il quale a febbraio aveva dichiarato a Il Corriere della Sera: «Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo».