Alberto Matano, vacanza super VIP a Marzamemi

A giugno il giornalista e l'avvocato hanno pronunciato il fatidico sì dopo 15 anni insieme. Ora è tempo di godersi qualche viaggio alla luce del sole

Il conduttore Alberto Matano regala ai fan perle delle sue prime vacanze da sposato, lo scatto sensuale attrae anche la “gatta” del Grande Fratello.

Albero, amatissimo giornalista Rai dopo una lunga stagione di lavoro al timone de La Vita in Diretta, si è concesso un viaggio insieme al marito Riccardo Mannino e per questo ha scelto le splendide spiagge dell'isola Siciliana

ll rodato conduttore Alberto Matano ha recentemente salutato il pubblico de “La vita in diretta”, dedicandosi ai suoi progetti personali e alle meritate vacanze estive. Dopo esser convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino, cerimonia a cui ha partecipato anche la madrina Mara Venier, il conduttore pubblica scatti suggestivi delle sue ferie in vacanza a Noto e Marzamemi sul suo profilo instagram

Stando alle foto e ai video che pubblica quotidianamente sui social, il conduttore si sta concedendo delle vacanze tutte italiane. Dopo il soggiorno in Sicilia, meta scelta anche da un lungo elenco di celebrità nell'estate 2022, Matano ad oggi si trova sulla punta dello stivale.

Una località perfetta per unire divertimento e tranquillità, ovvero ciò che gli serve per ricaricare al meglio le pile.

La coppia di neo sposi ha scelto la splendida località siciliana di Marzamemi, baia dalle acque cristalline situata in provincia di Siracusa, dove Alberto Matano sta ricaricando le pile in vista del suo rientro in RAI, e si gode gli ultimi tuffi prima della nuova edizione de “La vita in diretta”, in partenza nelle prossime settimane.

Alberto Matano non è la prima volta che sceglie di venire in Sicilia per le sue vacanze estive, era già stato avvistato a Noto e anche a Scicli.



Un paio di scatti in particolare hanno catturato però l’attenzione dell’attrice Marina La Rosa, storica “gatta” della prima edizione del “Grande Fratello”.

Nelle ultime ore l’attrice si è sbilanciata nei confronti di Alberto Matano, sottolineando la sua affezione per il conduttore e, di conseguenza, mamma RAI.

Il mattatore ha pubblicato una foto in cui emerge dalle acque di Marzamemi, mentre risale a bordo di uno yacht, e commenta: “Ancora un tuffo, un tramonto, un’onda prima di tornare… in onda!“. Marina La Rosa ha prontamente commentato: “E quindi tornerai super abbronzato e più figo che mai!!“.

In un altro scatto, il conduttore appare rilassato e felice sotto il sole siciliano, e ancora una volta Marina La Rosa commenta il suo aspetto fisico: “E che pettorali!“.

Alberto Matano Riccardo e la loro storia con d'amore

Alberto e il suo Riccardo si sono sposati lo scorso 12 giugno, a pochi giorni dall'annuncio, avvenuto in tv. Ad officiare le nozze una cara amica e amatissima conduttrice, Mara Venier. Tantissimi gli altri volti noti presenti alle nozze: Raoul Bova con la sua Rocio, Rita Dalla Chiesa, Claudio Santamaria con Francesca Barra e tanti altri hanno festeggiato la felicità di Alberto che dopo un lunghissimo percorso ha incontrato la persona giusta con il quale condividere il resto della vita.

Un'estate speciale da tenere nel cuore e che merita di essere celebrata, questa per Matano. Il matrimonio con Riccardo è avvenuto a giugno, l'11 giugno precisamente, in mezzo alla natura dell'Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, poche decine di chilometri dal cuore di Roma, un luogo del cuore dei novelli sposi. Avvocato cassazionista, Mannino ha sei anni in più del giornalista e da quindici fa coppi con l'ex mezzobusto del Tg1.

"Sul piano intimo è cambiato tutto - ha raccontato Alberto a due mesi dalle nozze, lasciandosi andare ad insolite confidenze private - Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità".