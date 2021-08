Siracusa - Vacanza per Aldo Baglio a Buccheri, dove ha la bella casa in cui scrive -insieme a Giovanni e Giacomo- i copioni degli sketch e dei film comici.

Come ogni anno il comico del trio "Aldo, Giovanni e Giacomo" trascorre il tempo libero nel paese natìo della moglie attrice e compagna anche in tanti film, Silvana Fallisi. Per anni Aldo ha villeggiato a Playa Grande di Scicli, prendendo casa anche al lido Filippa, tra Donnalucata e Cava d'Aliga.