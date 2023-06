Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi a Noto

Noto - Matrimonio a Noto, in Sicilia, nella oatria del barocco del Sudest.

Alena Seredova è pronta per le sue seconde nozze. La ex moglie di Gigi Buffon è serena e ai microfoni di Oggi racconta tutti i dettagli della sua storia d'amore con Alessandro Nasti: «Ho avuto tempo per organizzare le nozze, quindi nessuna ansia. Ma ora mi accorgo che manca meno di un mese e ci sono ancora cose da fare e impegni da incastrare, come il dentista per esempio. Perché abbiamo scelto di sposarci a Noto? Perché io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta». Alena svela anche i dettagli: «Firma in Comune ma cerimonia all’aperto, in una tenuta che non conosco. La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, per Alessandro ancora non so. Un centinaio gli invitati».

Alena, come si ritrova la fiducia in un uomo e nell’amore dopo un divorzio doloroso come il suo? «Ci vuole tempo. Sbaglia chi pretende tutto e subito, proprio perché il rimettersi in gioco è un percorso naturale del cuore e del cervello. Io mi sono concentrata sui miei figli (Louis Thomas e David Lee, avuti da Buffon, ndr): pensare meno a me stessa forse ha aiutato. Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita».

Raccontò di aver saputo dalla radio che le cose con il suo ex marito non andavano più. «Ho saputo dalla radio ben altro». Che suo marito frequentava un’altra donna (Ilaria D’Amico, ndr) e allora ha reagito nel modo più nobile: con il silenzio per proteggere i suoi figli. Cos’è questo secondo matrimonio, una rivincita? «No. Non ho mai visto nel mio nuovo rapporto e anche nell’avere un altro figlio, la mia adorata Vivi (Vivienne Charlotte, ndr), una gara con ciò che accade dall’altra parte. Quello che sto vivendo è la naturale evoluzione di un rapporto dove due persone stanno bene, in equilibrio. Con Ale ho ritrovato la normalità della famiglia. Quando mi ha chiesto di sposarlo, non me lo aspettavo. Un po’ per l’età, e un po’ perché avevo già compiuto questo passo, il matrimonio non era fondamentale per me. Ma poi mi ha fatto tanto piacere. Per Alessandro è la prima volta e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale».

