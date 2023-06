Alena Seredova, i 4 abiti da sposa indossati a Noto

Noto - Alena Šeredová e Alessandro Nasi sposi: le nozze sono state celebrate il 17 giugno 2023, a Noto. La showgirl e modella di origini ceche ha scelto un abito da sposa scollato con maniche a sbuffo per lo scambio delle fedi, ma non è stato l'unico abito della serata. Per il ricevimento e per la festa ha deciso di sfoggiare non uno, non due, ma ben tre cambi d'abito: quattro look completamente diversi per accompagnarla in tutti i momenti della giornata, dai fiori alle paillettes, fino alle piume per ballare.

Dopo il primo abito da sposa, caratterizzato da spacco laterale e pochette con la scritta "Wifey", cioé "mogliettina", Alena Seredova ha sfoggiato un vero e proprio "poker d'abiti" per il ricevimento di nozze. I primi a svelarli sono stati Letizia Maestri e Martin Tyl, che si sono occupati del make up e dell'hairstyle della sposa. A distanza di qualche giorno, la stessa Seredova ha pubblicato sui social le foto delle nozze con l'abito da sposa a fiori.

Nelle foto possiamo ammirare in tutto il suo splendore il secondo vestito firmato Monique Lhuillier, un abito lungo che sembra uscito da un dipinto rinascimentale. Il vestito è caratterizzato da un corpetto e spalle nude e rinuncia al tradizionale colore bianco in favore di un rosa pallido punteggiato di fiori colorati.

A impreziosire il look, l'acconciatura creata da Martin Tyl: un semiraccolto con piccoli fiori e morbidi boccoli sulla schiena. Per il momento più atteso della cerimonia, quello del taglio della torta, Alesa Seredova ha indossato un abito lungo scintillante dal taglio impero, con scollatura a V e mantello sulle spalle firmato Elie Saab. Un abito perfetto per il gioco di luci del momento del taglio della torta, un dolce molto semplice ed elegante con i nomi "Ale e Ale" in cima.

E infine, la serata si è conclusa sulla pista da ballo. Poteva mancare l'abito adatto? Certo che no: Alena Seredova ha cambiato decisamente stile e puntato tutto su un minidress piumato con la parte superiore che ricordava una t-shirt bianca. Il look era completato da un collier scintillante e da una coda di cavallo alta sulla nuca, perfetta per scatenarsi tutta la notte.