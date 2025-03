Alessandra Amoroso è incinta, la conferma della gravidanza

Alessandra Amoroso è incinta. Dopo le indiscrezioni di questi ultimi mesi, in cui già si parlava di una dolce attesa, la cantante ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia l'arrivo di una bambina, rendendo noto anche il periodo in cui verrà alla luce.

Uno scatto completamente in ombra, che lascia vedere la sagoma della cantante salentina con in evidenza le rotondità della gravidanza e il compagno, Valerio Pastore, che le bacia il ventre. Accanto allo scatto alcune parole, intrise di gioia ed emozione:

Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino". La cantante, quindi, fa sapere che si tratta di una bambina, per la quale pare che i futuri genitori abbiano già scelto il nome, come si evince leggendo le sue parole pubblicate nella descrizione della foto. Inoltre lascia intendere che la piccola verrà al mondo a settembre. Come di consueto, la cantante ha aspettato i canonici tre mesi prima di comunicare ufficialmente la bellissima notizia.

L'artista è sempre stata particolarmente restia a parlare del suo privato, ma in un'intervista di febbraio dello scorso anno, aveva raccontato apertamente che l'incontro con Valerio Pastore, il suo attuale compagno, le aveva cambiato la vita. I due si sono innamorati, come mai le era accaduto prima:

Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo. Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell'altra persona.