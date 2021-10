Alessandra Mastronardi diventa Carla Fracci per Raiuno

Alessandra Mastronardi diventa Carla Fracci per una fiction per Rai Uno. Alessandra Mastronardi, Napolo 18 Febbraio 1986, è uno dei volti più amati e richiesti dello spettacolo italiano per via dei ruoli interpretati fin da giovanissima: Eva nella fiction di Canale 5 I Cesaroni, Roberta nella produzione Sky Romanzo Criminale e Alice Allevi, protagonista assoluta dell’apprezzatissima serie Rai L’Allieva, tre stagioni tratte dai romanzi di Alessia Gazzola. Presto vestirà i panni di Carla Fracci

Carla Fracci è la danza. Un nome, un’icona di eleganza, bravura, dedizione assoluta e femminilità.

Nata nel 1936 a Milano da una modesta famiglia, Carla Fracci è ritenuta una delle più grandi ballerine del Novecento. Dall’età di dieci anni studia alla scuola di ballo del Teatro alla Scala. Nel 1958 ne diventa la prima ballerina. Lunghe tournée la fanno conoscere e amare in ogni continente. Eugenio Montale ha ossequiato la Fracci con la poesia “La danzatrice stanca”. Nel 1981 il New York Times l’ha definita “prima ballerina assoluta”. Sopra di lei nessuna.

Rai Fiction ha deciso di omaggiarla con un film-tv che vedremo su Rai1 con Alessandra Mastronardi nei panni della celebre étoile. La produzione è affidata ad Anele, società che si sta distinguendo nei ritratti delle grandi donne della storia d’Italia. L’anno scorso è andato in onda “Storie di Nilde” su Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera dei Deputati.



Carla, fiction con Alessandra Mastronardi, è il primo film tv sulla vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi: Carla Fracci che si è spenta il 27 maggio 2021. Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, commenta quanto accaduto a “questa donna che ha lottato nella vita e che la vita ha piegato alla sua grazia di artista” nel comunicato stampa diffuso nel giorno della scomparsa di Carla Fracci. Continua poi: “la sua morte, mente ci colpisce per il vuoto che lascia, di emozioni, volontà, coraggio, bellezza, ci carica ancor più di responsabilità nel raccontare di lei e restituire la sintesi della sua avventura umana.” Carla quando arriva in televisione? Il film tv va in onda il 5 dicembre 2021 su Rai 1.