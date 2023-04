Alessandra Mastronardi, si sposa a Luglio con il suo primo amore: dettagli

Alessandra Mastronardi annuncia ufficialmente le nozze con il suo primo amore nel nuovo numero di Vanity Fair

Ad annunciare le nozze con Giampaolo Sannino è stata proprio l’attrice nel nuovo numero di Vanity Fair, raccontando della proposta di matrimonio, il luogo e la data del matrimonio. Si erano conosciuti 17 anni fa, si lasciarono “e non ci siamo più visti per 15 anni”:

“Mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima.

Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora. Nella nostra terra, in Campania, certo. Ma non svelerei i dettagli”.

La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi è un’attrice molto amata e richiesta nel mondo cinematografico e televisivo. L’attrice, non ha mai dovuto faticare per essere amata e acclamata, sin dai tempi della serie tv, I Cesaroni, nel ruolo di Eva Cudicini, la ragazza che ha rubato il cuore a Marco Cesaroni. Di lì a poco, per lei è iniziata una carriera stupenda, che non si è mai fermata. Ad ogni modo, in questi anni, la Mastronardi ha avuto diverse storie importanti, tra cui quella con Vinicio Marchioni, Liam McMahon e Ross McCall. Con quest’ultimo è stata ad un passo dalle nozze, ma poi la relazione è finita.

Da un paio di anni però, Alessandra ha ritrovato il sorriso e l’amore della sua vita, tra le braccia di Gianpaolo Sannino, noto odontoiatra, conosciuto ben 17 anni, una storia particolare che, a detta dell’attrice, “nessuno ci crede”. I due si sono conosciuti, innamorati, lasciati e ripresi dopo anni. Le loro strade si sono unite nuovamente e oggi sono più felici che mai. La loro prima uscita ufficiale è stata alla Prima della Scala. Ad ogni modo, evidentemente la famosa storia del filo rosso, che lega il destino di due anime, potrebbe essere vera. Insomma,la prossima estate, a luglio Alessandra Mastronardi e il nuovo compagno Gianpaolo Sannino si sposeranno in Campania, nella terra d’origine dell’attrice. Al momento, non sono noti ulteriori dettagli riguardo la cerimonia.