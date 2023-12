Alessandro Baricco e Gloria Campaner si sono sposati

Torino - Lei pianista, lui scrittore da sempre innamorato della musica.

Gloria Campaner si è sposata con Alessandro Baricco: il matrimonio sabato a Moncalieri. Lei in total white pantalone e sneaker, lui cappotto grigio Armani, cappello nero a tesa larga, hanno detto sì dopo quattro anni d'amore. «Ci sentiamo uno da tanto tempo, ma questo gesto ha onorato la nostra promessa».

Gloria Campaner e Alessandro Baricco si sono sposati sabato 16 dicembre a Moncalieri, vicino a Torino. Un matrimonio officiato in Comune e celebrato in intimità, nel clima di gioiosa riservatezza che da sempre custodisce la vita della coppia. Sette invitati speciali li hanno festeggiati con un lancio di bolle di sapone «simbolo di leggerezza e di allegria – dice Gloria Campaner – capaci di sollevarsi in volo da terra, come noi due».

«Il sigillo del matrimonio è il nostro atto di libertà, Alessandro ed io ci sentiamo uno da tanto tempo e questo gesto ha onorato la nostra promessa di gioia. È stato un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme e alla fine ciò che penso è: l’Amore è l’unica risposta».

Campaner e Baricco si conoscono al Festival della Bellezza a Verona. Dopo un corteggiamento in stile antico, per lettera, decidono di stare insieme e lei dal veneto si trasferisce a Torino. Lei pianista, lui scrittore da sempre innamorato della musica, autore di trasmissioni e format di successo. I viaggi, i reading, i concerti. Poi, lo scorso anno, la grande prova del male. Alessandro Baricco affronta la diagnosi di leucemia. E ad un certo punto ne parla in un lungo post.«C'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granchè, vi avverto», ammette, «quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male ma nemmeno poi tanto, dai». Grazie alla donazione del midollo da parte della sorella Enrica, Baricco viene operato. È una rinascita: Alessandro e Gloria lasciano Torino per vivere a Roma, dopo meno di un anno esce Abel il nuovo romanzo di Baricco dedicato proprio a Gloria e infine le nozze tra bolle di sapone, amici speciali e il sole di dicembre.