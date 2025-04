Alessandro Borghese a Cefalù con "Quattro ristoranti"

Cefalù - Alessandro Borghese fa tappa in Sicilia con il suo tv show “4 ristoranti”. Lo chef, volto noto del piccolo schermo, è stato a Cefalù lo scorso weekend per registrare una puntata della prossima stagione del format televisivo in onda su Sky e Tv8. Il cuoco è stato avvistato venerdì mattina tra le vie del centro storico che – ha scritto sui social - «pullulano di ristoranti dal più turistico al più autentico, ma tutti con una proposta variegata e di altissima qualità». E proprio sui social, Borghese, dopo un video in cucina con Davide Ventimiglia, sous chef nel suo ristorante AB – ha dedicato un lungo post a Cefalù, la città che «racconta perfettamente le due anime della Sicilia: il mare e la montagna».

Lo chef non ha mancato di condividere il suo entusiasmo anche sui social. In un post su Facebook ha scritto: “Incastonata tra il mar Tirreno e il Parco delle Madonie, Cefalù racconta perfettamente le due anime della Sicilia: il mare e la montagna. La sua Rocca, con davanti la magnifica Cattedrale dall’architettura arabo-normanna, attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. E dove può concludersi al meglio una vacanza se non a tavola?” Un omaggio sentito a una terra ricca di storia, bellezza e sapori autentici”. “4 Ristoranti – continua lo chef – che mette a confronto quattro locali della stessa zona per decretare il migliore, promette di valorizzare le eccellenze culinarie di Cefalù. Le vie del centro pullulano di ristoranti, dal più turistico al più autentico, con una proposta variegata e anche di altissima qualità. Protagonista assoluto della cucina locale è il pesce, con piatti simbolo come la pasta con le sarde, gli involtini di pesce spada e le sarde a beccafico. Ma il mare non è l’unico tesoro: dai Nebrodi alle Madonie arrivano prodotti della terra come il finocchietto selvatico, l’origano, le nocciole di Polizzi, la provola e la ricotta, fino alle carni pregiate come il maialino nero. Un esempio perfetto di questa fusione è la pasta a taiànu, vero piatto tipico della città”.

La registrazione della puntata di “4 ristoranti”si conclude martedì, domani.