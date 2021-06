Alessandro Borghese a Pantelleria per nuova puntata di Quattro Ristoranti

Pantelleria - È a Pantelleria Alessandro Borghese, riconoscibile dal panama e dalla camicia hawaiana. Il conduttore televisivo girerà una nuova puntata del suo fortunato appuntamento, "Quattro Ristoranti", in onda su Sky Uno e TV8.

Nel programma quattro ristoratori di Pantelleria si sfideranno per il titolo di miglior ristorante e un premio di 5mila euro, valutati sulla base dei voti dati (dagli altri contendenti e da Borghese) a location, servizio, menù e conto.

Alessandro Borghese resterà a Pantelleria fino a venerdì. La trasmissione condotta da Borghese è nata su un format tedesco.

Ad essere protagonista della nuova puntata sarà l’affascinante Isola di Pantelleria. Sull’isola sono stati in tanti ad aver paparazzato lo Chef e il famoso van nero firmato Quattro Ristoranti ma la produzione ha imposto riservatezza sulle location protagoniste. Secondo diverse fonti, però, i locali panteschi scelti dovrebbero essere: L’Altamarea, Al Tramonto, Firiciaki e un ristorante nei pressi del Lago di Venere.

I quattro ristoratori scelti dovranno, poi, valutare la location, il servizio, il menù e il conto dei tre ristoranti competitori. Al voto dei ristoratori, poi, si aggiungerà quello di Alessandro Borghese che porterà alla vittoria di un solo ristorante con un premio di cinque mila euro.

Secondo quanto detto dallo stesso Alessandro Borghese sul suo profilo Instagram, le riprese – e dunque anche la sua presenza sull’Isola – dureranno fino a venerdì ma la puntata andrà in onda la stagione prossima. Saranno dei giorni movimentati per lo Chef che potrà ammirare le bellezze dell’Isola e, con il suo programma, far conoscere le prelibatezze pantesche.