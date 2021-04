Alessandro Borghese e il Covid: "Un viaggio all'inferno"

Lo chef Alessandro Borghese è finalmente guarito da Covid-19 e lui stesso ha deciso di raccontare il dramma della malattia sui social come aveva gia fatto quando era risultato positivo, nelle settimane scorse.

“Ho capito sono all’Inferno e questa è la mia pena del contrappasso. Ora devo solo scoprire in che girone sono finito, e come uscirne!”, questo il podcast di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese ha scelto di raccontare così la sua esperienza con il Covid, contratto qualche settimana fa e annunciato sui suoi social. Con un podcast firmato Dopcast, il nuovo produttore di contenuti nato dalla sinergia tra Sony Music Italia e MnComm

Alessandro Borghese e il Covid

Alessandro Borghese non ha avuto sintomi particolarmente gravi del Coronavirus e ha potuto affrontare la malattia in isolamento domiciliare. L’identità di uno chef è legata al suo gusto e al suo olfatto, alla capacità di conoscere e abbinare ingredienti differenti. Ma cosa succede quando scompaiono? Lo chef ha rivelato di aver perso il gusto e l’olfatto mentre stava combattendo contro il virus, che gli avrebbe procurato anche forti dolori alle ossa e febbre. “Ho capito sono all’Inferno e questa è la mia pena del contrappasso. Ora devo solo scoprire in che girone sono finito, e come uscirne!”, ha dichiarato in merito alla sua esperienza con la malattia, e ha aggiunto ancora. “Il gusto deve essere allenato ed educato per dire di conoscerlo appieno e poterci fare affidamento. Il Covid-19 me l’ha tolto di colpo… Pam, così! Anni di viaggi, di erbe spontanee, di frutta, di verdura, di pesce, di carne professori, in giro per il mondo, nelle vigne ad assaggiare il vino… Dov’è finito l’olfatto?”.

Una volta guarito dalla malattia Alessandro Borghese ha potuto festeggiare riabbracciando finalmente le sue due figlie e la moglie, Wilma Oliverio. Lo chef ha lanciato un appello ai suoi fan affinché rispettino le misure di sicurezza previste per cercare di contenere i contagi.