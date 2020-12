Alessandro Borghese: ecco il mio pranzo di Natale

Alessandro Borghese (San Francisco, California, Stati Uniti, 1976) è tornato in Tv con la nuova stagione di Quattro Ristoranti, e si prepara al Natale. Quale sarà il suo menu? Il piatto “immancabile” sulla tavola delle Feste, per Borghese, è sicuramente «l’insalata di rinforzo, così come lo “spaghetto avvongole“, scritto e pronunciato tutto attaccato come si dice al sud», scherza. «A Natale mi piace anche andare sul classico con un bel pesciolino fatto al forno o al sale o all’acquapazza – sempre accompagnato da insalata rinforzo – e anche moscardini in umido. Ma, specifica, «senza polenta, perché li serviamo con un crostone di pane sotto».

Ancora mare nella cucina natalizia dello chef, «che però ripropongo con una mia versione moderna, come il cocktail di gamberi, che faccio con una sorta di wafer fatto con il pane carasau, un gel di sedano, un po’ piccante, una salsa rosa classica e una baby lattuga molto piccola che metto a marinare e fermentare in aceto».

Da provare durante le Festività anche «il pesce castagna, che cuocio solo sulla sua pelle accompagnandolo con una sorta di caponata di verdure e pinoli tostati». Da portare in tavola a Natale, per chi amasse i sapori del mare, anche «un buon tagliolino al prezzemolo con frutti di mare ed emulsione di cozze».

Alessandro è figlio di Barbara Bouchet, attrice – e icona sexy – di origini tedesche (ma naturalizzata italiana) che ha lavorato, nel corso della sua lunga carriera, anche con registi del calibro di Dino Risi e Martin Scorsese. Ha un fratello nimone che si chiama Massimiliano. Il padre di Alessandro è invece Luigi Borghese, classe 1936. Prima di approdare nel mondo del cinema e di intraprendere la carriera d’attore, Borghese senior ha svolto diversi lavori. «Da buon napoletano, ha fatto davvero tutti i lavori: prima venditore porta a porta, poi banditore d’aste e infine imprenditore», ha raccontato il figlio Alessandro in un’intervista a Verissimo.

Alessandro è sposato con Wilma Oliverio (Telese Terme, 1975), la donna che gli ha regalato due figli. Ex modella e manager, non è solo bellissima, ma anche decisa e intelligente. È lei infatti a gestire la AB Normal, società che si occupa delle attività del marito, dai programmi tv ai ristoranti. Wilma è cresciuta in Calabria e ha studiato a Milano, frequentando Scienze Politiche, sin da giovanissima – complice un fisico slanciato e capelli biondissimi – ha iniziato a lavorare come modella.