Alessandro Borghese a Ortigia per girare 4 Ristoranti

Siracusa - Lo chef Alessandro Borghese e il team di “4 Ristoranti” fanno nuovamente tappa in Sicilia per iniziare le registrazioni della nuova stagione del programma televisivo in onda su Sky. Le riprese hanno avuto inizio ieri a Siracusa, in Ortigia, e proseguiranno fino a giovedì 13 ottobre.

Vige il massimo riserbo sui 4 locali che partecipano alla nuova stagione del fortunato e amatissimo programma televisivo di Sky.

Il programma in onda su Sky e TV8 vede sfidarsi quattro ristoratori di una località che dovranno valutare gli sfidanti dando dei voti da 0 a 10 sulla location, sul servizio, sul menu, sul conto e dalle ultime stagioni su una categoria special. Ai voti dei concorrenti si aggiungono quelli di Alessandro Borghese che può confermare o ribaltare il risultato finale.

Con questa nuova tappa nell’isola, è la quarta volta che Alessandro Borghese approda in Sicilia per “4 Ristoranti”: nella seconda edizione era stato a Catania con la vittoria di Km.0, nella quinta edizione a Palermo con la vittoria Dainotti’s e nella settima edizione a Pantelleria con la vittoria di Trattoria Runcune. A queste va aggiunta una puntata di ”4 Ristoranti Estate”, andata in onda per sole due stagioni, che si svolse nel Val di Noto con la vittoria dell’Osteria dei Sapori Perduti.