Alessandro Borghese in Tv con Piatto Ricco

Milano- Alessandro Borghese sperimenta un nuovo format, produzione originale di Banijay Italia per Tv8, e torna a occupare la fascia preserale del canale anche nella prossima stagione televisiva.

A settembre arriva, infatti, in prima visione assoluta, "Alessandro Borghese Piatto Ricco", con alla guida lo chef romano e al suo fianco, nei panni di giudice, il sodale amico e collega, lo chef campano Gennaro Esposito. Il nuovo cooking game show vedrà protagonisti tre cuochi amatoriali provenienti da tutta Italia, uniti da una forte passione per la cucina.Un programma che unisce le doti culinarie dei protagonisti ad una vera e propria guerra psicologica in cui è necessario mantenere i nervi saldi e la consapevolezza delle proprie capacità. Suspense e sorprese sono gli ingredienti che animeranno le serate del prossimo autunno-inverno 2021.

