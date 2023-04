Alessandro Borghi rivela: «Ho la sindrome di Tourette»

Pensava fossero banalissimi Tic nervosi.

Alessandro Borghi ha poi conosciuto la sua attuale compagna — che fa la psicologa e che fra poco lo renderà padre — ed è stata lei a fargli scoprire la verità. Ovvero, che aveva la sindrome di Tourette (una malattia neuropsichiatrica caratterizzata dall'emissione, spesso combinata, di rumori e suoni involontari e incontrollati e da movimenti del volto e/o degli arti denominati tic, ndr) e da quel momento l’attore ha preso consapevolezza della sua condizione, perché dalla patologia di cui soffre non si può guarire.

«Un giorno la mia compagna mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto da quanto tempo avessi questi tic — racconta Borghi a Bsmt, il podcast di Gianluca Gazzoli — . Le ho risposto un paio di cose e lei mi fa: «Tu non hai tic, tu hai la Tourette, ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale. Il problema è questo, la Tourette famosa è quella delle parolacce, quella della gente che a un certo punto bestemmia, perché è quella che si conosce di più, perché è quella più aggressiva. C’è però tutto un mondo che riguarda la parte motoria, che sono tutti gli effetti dei tic. Solo che il tic viene dalla sindrome dello stress post traumatico, da una cosa che ti è successa e il tic è il tuo modo di rispondere a quella cosa. Da un tic si può guarire, dalla Tourette no, perché è una cosa neurologica. È come uno starnuto, quando ti viene da starnutire, devi starnutire».

Nell’intervista l’attore ha poi spiegato come si manifesti la malattia. «Nel mio caso la Tourette corrisponde a dei picchi emotivi, mi può venire quando sono molto felice, molto stanco o molto stressato oppure quando sono in situazioni che mi mettono a disagio. Molto spesso però mi viene quando ho a che fare con il mio corpo. Molte cose di me non mi piacciono, ho ripreso 6 chili da quando ho finito di girare Rocco (la serie tv su Rocco Siffredi, ndr) e quando mi guardo allo specchio e sento di non essere a mio agio con me stesso, ho dei picchi di Tourette incredibili». Sebbene sappia che non c’è una cura, l’attore rivela di aver imparato a convivere con la malattia.

«È bellissimo sapere che non c’è una cura a una cosa che hai. Questa è una frase forte, ci sono persone che hanno cose brutte. Però quanto è brutto non avere una risposta, rispetto ad averla brutta?».