Alessandro Gervasi, il bambino prodigio siciliano ospite al Festival di Sanremo 2025

Trapani - A soli sei anni, con un talento straordinario e una passione innata per il pianoforte, Alessandro Gervasi si prepara a emozionare il pubblico del Festival di Sanremo 2025. Il giovanissimo musicista di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, sarà ospite della 75ª edizione della kermesse più amata dagli italiani, un riconoscimento che consacra il suo precoce genio musicale.

Ma le sorprese non finiscono qui: Alessandro interpreterà Peppino Di Capri da bambino nel film "Champagne", in onda su Rai 1 il 18 febbraio. Una doppia vetrina d’eccezione per un artista così giovane, già capace di incantare gli addetti ai lavori con la sua sensibilità musicale e il raro dono dell’orecchio assoluto. Il suo talento non è passato inosservato: ha trionfato al Tour Music Fest nella sua categoria, sotto lo sguardo esperto del maestro Beppe Vessicchio, impressionando critica e pubblico. Il suo stile elegante e la sua capacità di interpretazione lo rendono un talento destinato a lasciare il segno. L’orgoglio della comunità di Buseto Palizzolo è palpabile: il piccolo pianista porta con sé non solo il sogno della sua famiglia, ma quello di un intero territorio che lo sostiene con affetto. Esibirsi a Sanremo è un traguardo che consacra i grandi della musica, e Alessandro sembra già pronto per questa sfida. Dalle note di Chopin a Peppino Di Capri, passando per il prestigioso palco dell’Ariston, il suo cammino è appena iniziato.