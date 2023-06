Noto - Vacanza nella spiaggia di San Lorenzo per la coppia Alessandro Matri (Sant'Angelo Lodigiano, 1984) e Federica Nargi (Roma, 1990): l’ex calciatore di Milan e Juve e la showgirl ed ex velina stanno trascorrendo alcuni giorni di relax a Noto.

Sole, sabbia e lettini, in un noto lido in zona San Lorenzo, passeggiate al fresco e al calar del sole per andare alla scoperta di Marzamemi e Noto.