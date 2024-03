Alessandro Michele nuovo direttore creativo di Valentino

Roma - Alessandro Michele è il nuovo designer di Valentino. Prende il posto di Pierpaolo Piccioli che ha lasciato la maison all’inizio di questa settimana dopo 25 anni. La voce di Michele era circolata il giorno dopo l’annuncio, ma solo oggi è stata ufficializzata la decisione.

«La maison Valentino - è scritto in una nota - è onorata di annunciare oggi la nomina di Alessandro Michele come Direttore Creativo a partire dal 2 aprile 2024. Nel suo nuovo ruolo, Michele sarà basato a Roma, il cuore creativo della nostra maison e la città dove è stata fondata nel 1960. Questo momento segna l'inizio di un nuovo viaggio volto a far continuare a splendere nel mondo i valori unici del brand, il suo patrimonio e i suoi codici couture attraverso la straordinaria prospettiva e la ricca esperienza di Michele». Romano, 51 anni, figlio di un tecnico dell’Alitalia e di una costumista di teatro, è stato il direttore creativo di Gucci per sette anni dopo aver scalato tutti i ruoli all’interno del brand della doppia G dal 2002.

«È per me un grandissimo onore essere accolto nella maison Valentino. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una maison de couture - scrive Michele - che ha inciso la parola ‘bellezza’ in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia. A questa storia va il mio primo pensiero: alla ricchezza del suo patrimonio culturale e simbolico, al senso di meraviglia che ha saputo costantemente generare, all’identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me una irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa. Non posso non ringraziare sentitamente Rachid Mohamed Rachid per avermi offerto questa occasione irripetibile. La sua fiducia è un dono dell’anima che cercherò di onorare con il mio lavoro e la mia più completa dedizione. Il mio grazie, immenso e sconfinato, a Jacopo Venturini. Tornare a lavorare con lui è per me un sogno meraviglioso che si avvera. Jacopo non è solo un professionista straordinario, in grado di coniugare pragmatismo e capacità strategica, competenze e sensibilità. È soprattutto un uomo capace di celebrare il quotidiano innamoramento della vita, con le sue passioni e la sua capacità di cura». Oggi «cerco le parole più adatte - scrive ancora - per dire la gioia e renderle omaggio: i sorrisi che scalciano in petto, il senso di profonda gratitudine che accende gli occhi, quel momento prezioso in cui necessità e bellezza si tendono la mano. La gioia è, però, cosa talmente viva che temo di ferirla, dicendola. Che basti quindi il mio inchino a braccia spalancate per celebrare, in questo inizio di primavera, la vita che si rigenera e la promessa di nuove fioriture».

La notizia coglie di sorpresa quanti non credevano sarebbe arrivato in un brand che è in odore di essere venduto nel prossimo anno (acquisizione in via di definizione) al gruppo Kering, proprietario appunto di Gucci. Ma la moda, si sa, è imprevedibile. Michele è uno dei più amati designer degli ultimi anni e la sua uscita venne vissuta con grande sgomento da tutti. Stesse emozioni per quella improvvisa di Piccioli. Insomma due stilisti sicuramente molto diversi nella visione, ma in grado di suscitare sentimenti e consensi. «Michele è un talento eccezionale - aggiunge Rachid Mohamed Rachid, chairman di Valentino, la famiglia proprietaria - e questo sottolinea le nostre grandi ambizioni per la maison. Sono fermamente convinto che con la sua singolare creatività e sensibilità continuerà a elevare l'eredità eterna del brand e la sua identità di maison de couture italiana senza eguali. Con Michele una nuova pagina di eccellenza e di infinita bellezza è pronta per essere scritta nella storia di Valentino».