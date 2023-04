Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi innamorati

Alessandro Preziosi ha un nuovo amore. L'attore napoletano, 50 anni il prossimo 19 aprile, è stato sorpreso dai fotografi di Diva e Donna a scambiarsi un tenero bacio con Delfina Delettrez Fendi, 36enne romana nota designer ed erede della famiglia Fendi.

L’ex di lei e l’ex di lui per un breve periodo si sono frequentati. Questo solo un dettaglio degli intrecci degni di Elisa di Rivombrosa del new couple alert di questi giorni che coinvolge cinema, moda e arte. Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili e le foto hanno fatto subito il giro dei social e dei media tricolore.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto del bacio che sembra sancire la nascita di una nuova coppia: Alessandro Preziosi, che tra pochi giorni spegnerà 50 candeline, e Delfina Delettrez Fendi, 36 anni, designer di gioielli di lusso e erede della casa di moda fondata dai bisnonni Edoardo e Adele nel 1925 sono stati fotografati con i caschi in mano intenti a sfiorarsi le labbra per le strade di Roma. Non si conoscono dettagli di questa frequentazione, anche se la presenza dell'attore partenopeo alla sfilata di Fendi a Parigi lo scorso 26 gennaio potrebbe non essere per nulla casuale.

Un nuovo amore per entrambi che sancisce la nascita di super famiglia allargata. L'attore napoletano è padre alle seconda: il primo figlio Andrea Eduardo, nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito, oggi muove i primi passi come avvocato e Instagram docet è copia carbone di papà. Poi c'è la 17enne Elena nata dalla lunga relazione con Vittoria Puccini durata dal 2003 al 2010. Preziosi dal 2013 al 2017 è stato legato alla studentessa Greta Carandini, per poi sparire dai radar se non un tiepido gossip su un flirt con Bianca Brandolini D’Adda, ex storica di Lapo Elkann.

Delfina, figlia del gioielliere Bernard Delettrez e di Silvia Venturini Fendi, è a sua volta mamma di tre figli. La prima, Emma ha compiuto 15 anni ad agosto ed è frutto della storia della 36enne con Claudio Santamaria. Nel 2018 invece sono nati i gemelli Tazio e Dardo, il cui padre è Nico Vascellari, art & music performer della scuola creativa dell'artista serba Marina Abramovic e storico collaboratore di Fendi (da diversi anni in prima persona cura la direzione artistica delle sfilate della maison).

Nel vortice di questo gossip, anche gli ex Claudio Santamaria (oggi felicemente sposato con Francesca Barra) e Vittoria Puccini (dal 2013 legata a Fabrizio Lucci). I due attori, che si sono conosciuti sul set del film Ma quando arrivano le ragazze? e innamorati durante le riprese di Baciami ancora sono stati a loro volta fidanzati dal 2010 al 2012.