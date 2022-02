Alessia Marcuzzi a Marzamemi per un servizio di moda. FOTO E VIDEO

Marzamemi - Tra Noto e Marzamemi. Alessia Marcuzzi (Roma, 1972) è nel sudest siciliano per realizzare un servizio fotografico di moda legato a un brand di borse. Da sabato la shogirl è in Sicilia da sola, senza famiglia, in compagnia dei suoi collaboratori e fotografi, per alcuni shooting fotografici. Alessia Marcuzzi ha pranzato alla Cialoma di Marzamemi, dove la signora Lina Campisi le ha preparato un piatto di fettuccine con carciofi e cernia.

News Correlate Alessia Marcuzzi torna in vacanza a Noto

In serata Alessia Marcuzzi ha fatto ritorno a Noto dove ha prima posato sulla scalinata della chiesa di San Francesco all'Immacolata, salvo cenare nello stesso ristorante di sabato sera. Vi proponiamo alcuni scatti della presenza della showgirl romana in Sicilia.