Alessia Marcuzzi compie 48 anni

Roma - Alessia Marcuzzi compie oggi, 11 novembre, 48 anni. Nata a Roma nel 1972 la conduttrice televisiva, attrice ed ex modella sfoggia un fisico invidiabile. Non aveva ancora vent'anni quando esordì in tv a Telemontecarlo. La fama però arriva quando Alessia Marcuzzi approda a Mediaset nel 1995. Il programma "Colpo di fulmine" sarà un trampolino di lancio per lei.

Dall'anno successivo e per ben sette anni sarà al timone del programma musicale estivo "Festivalbar". Intanto, però, non mancano le esperienze a "Striscia la Notizia" e "Mai dire Gol". C'è anche il cinema nella carriera di Alessia Marcuzzi con "Il Mio West" e "Tutti gli uomini del deficiente", oltre che film per la tv. Dal 2005, invece, è protagonista di diverse fiction televisive, come Carabinieri.

Nel 2001 arriva la prima esperienza a "Le Iene", programma che ha ripreso a condurre nel 2018 e che conduce ancora oggi. Approda per la prima volta alla guida del "Grande Fratello" nel 2006 e guiderà il reality per numerose edizioni negli anni successivi. Grande successo anche al timone de "L'Isola dei Famosi" a partire dal 2015 e recentemente di "Temptation Island".

Alessia Marcuzzi ha due figli

Alessia ha due figli, uno si chiama Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con il calciatore Simone Inzaghi, l’altro è, invece, una bambina, ed è nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, il cui nome è Mia Facchinetti.

Alessia Marcuzzi, matrimonio

Alessia è sposata dal 1º dicembre 2014, il marito della Marcuzzi è il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. I due hanno fatto un matrimonio da favola nelle campagne londinesi.

Paolo Calabresi Marconi è un imprenditore e produttore televisivo, proprietario della Buddy Film, casa di produzione specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la tv.

I due si sono incontrati qualche anno fa e sono convolati a nozze il 1 dicembre 2014, con una cerimonia privata e segretissima che si è svolta poco lontano da Londra, nelle campagne inglesi. Presenti alle nozze i figli della conduttrice, Mia e Tommaso. La coppia vive a Roma, insieme ai figli della conduttrice Mediaset. «Mi sono sposata con lui da donna grande – ha svelato Alessia Marcuzzi, parlando del marito – avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l’amore della maturità».

Paolo Calabresi Marconi è per Alessia Marcuzzi l’amore della consapevolezza e, a suo dire, quella stabilità ed eternità che non ha mai raggiunto. La conduttrice ha fatto intendere come Calabresi Marconi abbia un carattere in grado di tenere a bada il suo spirito libero e di come abbia saputo entrare in punta di piedi nella sua vita e in quella dei suoi figli.

«Lui è molto sicuro di sé – ha spiegato – questo mi ha attratto sin da subito. Capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano». La coppia però, non sembra avere intenzione di allargare la famiglia, anche perché la 48enne Alessia Marcuzzi è particolarmente concentrata su Mia e Tommaso.«Anche se per il futuro non si sa mai come va a finire», ha precisato la presentatrice.