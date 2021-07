Alessia Marcuzzi e il ritorno dei sandali alla schiava

Ricordate i sandali alla schiava in pieno stile anni 2000? I sandali alla schiava in pieno stile anni 2000 , sono tornati e sono più glamour che mai. A rilanciare il trend è stata Alessia Marcuzzi, che ne ha indossata una versione griffata con tacco a spillo e punta quadrata durante le ultime puntate le sue apparizioni settimanali a Le Iene Show

Ma Alessia Marcuzzi , volto noto di Mediaset continua a dettare legge nonostante abbia ormai superato i 40 anni, continua a spopolare per bellezza, stile e sensualità e ha scelto una versione di sandali bassi alla schiava e senza tacco per la sua ultima vacanza in Sicilia.

Non ha mai avuto paura di osare tra minigonne, maxi scollature, tacchi a spillo e, complice lo splendore e la silhouette da urlo che da sempre la contraddistinguono, in più di un'occasione è riuscita a lanciare trend e mode di stagione. Lo ha fatto anche durante la puntata del programma andata in onda il 12 maggio, in occasione della quale si è presentata in studio con degli iper femminili sandali alla schiava, e durante il suo ultimo soggiorno in Sicilia, scegliendone un paio senza tacco e allacciati alle caviglie, destinati a diventare un vero e proprio must-have dell'estate 2021.



Il look da dea di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi apparsa in Sicilia in splendida forma e visibilmente abbronzata, sembra aver riscoperto la passione per i look dei sandali bassi. I sandali bassi alla schiava da abbinare ai vestiti lunghi e leggeri come quello rosa, sfoggiato durante una passeggiata notturna tra le vie di Noto per ammirare le statue di Igor Mitoraj e sia con gli abitini corti. Alessia infatti ha scelto i sandali rasoterra alla schiava sia per una cena informale al mare a Marzamemi e sia durante una cerimonia, (Matrimonio) abbinandoli ad un abito da sera lungo, color giallo ocra. Una vacanza informale e all’insegna del sole del mare, del buon cibo e della comodità, visti gli outift scelti dalla bionda presentatrice per i suoi cinque giorni siciliani. I suoi compagni di viaggio sono stati i sandali alla schiava, il vero must dell’estate 2021, un accessorio che non ha mai lasciato a casa.



I sandali in stile gladiatore sono i più trendy di stagione che mai

Dimenticate infradito, mules, ciabattine, i sandali da sfoggiare assolutamente durante l'estate 2021 sono quelli alla schiava con i laccetti annotati intorno a caviglia e polpaccio. Si tratta di un modello che ha spopolato durante gli anni 2000, basti pensare ai look iconici di Jennifer Lopez e Victoria Beckham, e che oggi è tornato in gran voga. Non sorprende che siano moltissimi i brand fashion che li abbiano proposti nelle versioni più svariate, da quelli annodati fino alla coscia di Blumarine a quelli più tradizionali con tacco e punta quadrata di Gianvito Rossi, fino ad arrivare a quelli raso terra ma in stile gladiatore di Giuseppe Zanotti. Come si indossano? Naturalmente con uno shorts, con una gonna corta o con un minidress e sono perfetti sia per il giorno che per la sera. In quante durante in questa stagione esalteranno le gambe con un accessorio tanto sensuale?