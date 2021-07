Alessia Marcuzzi in vacanza a Marzamemi FOTO

Alessia Marcuzzi dopo 25 anni ha deciso di lasciare Mediaset e in questi giorni si sta godendo una rilassante vacanza in Sicilia. Dopo avere visitato nei giorni scorsi Noto e la Cattedrale ammirando da vicino le magnifiche opere di Igor Mitoraj, ieri sera ha visitato Marzamemi. Il ridente e colorato borgo di pescatori, più istagrammato di sempre. Di giorno molto colorato, la sera il paesino e' molto vivace con dei localini molto caratteristici. Importante centro arabo per la pesca del tonno, Marzamemi è oggi una delle più gettonate località turistiche dell’area del Val di Noto.

Alesia dopo avere trascorso la giornata al mare ospite in una villa privata in compagnia di pochi e intimi amici, la sera ha visitato Marzamemi e il piccolo borgo, concedendo foto ai suoi fan e terminando la serata con una cena in un noto ristorante della piazzetta.





In questi giorni, Alessia Marcuzzi come molti vip ormai “usano fare”, ha documentato la sua vacanza con molte storie quotidiane sul suo profilo

La bionda conduttrice ed è apparsa più in forma che mai, nel suo bikini bianco e nel suo costume intero mentre viene immortalata intenta a partire per un giro in canoa.



L’addio a Mediaset e la meritata vacanza in Sicilia

Alessia, aveva affidato nei giorni scorsi l'annuncio del suo addio a Mediaset in un post sui suoi profili Instagram e Twitter, "ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni".

Marcuzzi ricorda nel suo post la sua carriera televisiva in Mediaset, iniziata con Colpo di Fulmine a Fuego passando per il Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene e poi i reality, dal Grande Fratello a Temptation Island passando per l'Isola dei Famosi. "E quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno fatto fare. Credo però che questa pandemia - osserva - oltre a tutto il male che ha portato ha, dato la possibilità ad alcuni di noi di guardarci dentro e di capire davvero chi siamo e chi vogliamo diventare". E conclude "Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono".



Eccola quindi in Sicilia, a Marzamememi a godersi una meritata vacanza lontano dai suoi affetti familiari ma in compagnia di una delle sue più care amiche a godendosi il mare, le belle giornate di sole e il buon cibo, come altri Vip in questi giorni.

Come dimostrato sempre dalle sue storie su instagram , Alessia cucina e non disdegna un buon piatto di pasta e il vino locale mostrandosi sempre in forma smagliante.