Alessia Marcuzzi, la figlia Mia è cresciuta ed è identica a lei

Mia e Alessia sono due gocce d’acqua, gambe da fenicottero ed entrambe longilinee e biondissime ma al di là della somiglianza fisica, hanno anche un rapporto davvero speciale.

La futura conduttrice di Boomerissima, programma che andrà in onda (dopo uno slittamento) a gennaio su Rai 2, e la figlia sono legate da un rapporto molto speciale.

Mia è spesso la protagonista sui social della quotidianità che la Marcuzzi condivide con i propri follower. E, probabilmente, è stata proprio la costante presenza della figlia al suo fianco ad aiutare la Marcuzzi a superare con un sorriso la recente separazione da Paolo Calabresi Marconi annunciata lo scorso 27 settembre.

Tale madre, tale figlia

Alessia Marcuzzi e Mia Facchinetti sono davvero identiche. A dimostrarlo. ancora una volta, è stato un recente video diramato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram in cui la piccola, nata dalla relazione tra Alessia e Francesco Facchinetti, si è cimentata in una divertente imitazione della mamma. Che Mia Facchinetti somigli sempre più a mamma Alessia Marcuzzi è indubitabile. I social sono vetrine dove post dopo post si scorgono le caratteristiche fisiche che accomunano la bambina - nata 11 anni fa dalla relazione con Francesco Facchinetti - alla conduttrice, nelle scorse destinataria di una esilarante imitazione che ha fatto sorridere quasi 60mila follower



Nel video, in particolare, Mia imita l’entusiasmo che ogni giorno (pare) la Marcuzzi dimostri per le prove di Boomerissima e più precisamente per i balletti della trasmissione in cui si cimenterà e che sono tutti coreografati dal grande Luca Tommassini, professionista d’eccellenza che ha lavorato in passato con star internazionali del calibro di Madonna.

Il siparietto si è svolto in casa, durante una cena organizzata con pochi intimi per festeggiare ancora il compleanno di Alessia che lo scorso 11 novembre ha compiuto 50 anni. Occhiali da sole, chignon, smartphone all'orecchio, la piccola "grande" Mia è stata ripresa mentre imita la sua mamma, nelle movenze, nella voce, ma anche nel look griffatissimo composto una t-shirt di Celine dal costo di 420 euro, un paio di bermuda Gucci da 790 euro e delle sneakers sempre di Gucci anche quelle del valore di 790 euro. "Ballare mi fa tirare il meglio di me", dice ancora Mia imitando il tono di Alessia che, in sottofondo, si sente ridere a crepapelle per il curioso sketch casalingo che ha allietato la serata.

Le due, di recente, si sono ritagliate di recente una vacanza mamma figlia a Londra. A proposito di vacanze, la Marcuzzi, che lo scorso 11 novembre ha compiuto cinquant’anni, è reduce anche da un lungo weekend a Dubai, con le amiche proprio per festeggiare questo traguardo.

Oltre a Mia, Alessia ha un altro figlio, Tommaso (nato dalla relazione con il calciatore Simone Inzaghi), e ovviamente la neocinquantenne è legatissima anche al suo primogenito che spera possa essere tra gli ospiti d’onore del suo nuovo programma