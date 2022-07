Alessia Marcuzzi parla della crisi con il marito e il ritorno in TV

Alessia Marcuzzi è tornata a parlare della crisi (o presunta tale) con il marito Paolo Calabresi, in attesa del grande ritorno in tv

La Marcuzzi, che dopo un lungo periodo di pausa tronerà in tv con “Boomerissima”, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, a cui ha raccontato di avere avuto una brutta crisi con il marito ma di essere, per fortuna, riuscita a superare tutto.

Ciascuna relazione amorosa vive di equilibri unici, così come di momenti di passaggio in cui si mettono le carte in tavola e si ridiscute tutto. Lo sa bene Alessia Marcuzzi che, ha iniziito la sua estate in vacanza con la famiglia, in attesa di imbarcarsi nella sua nuova avventura televisiva, ha confidato in un’intervista che sì, un periodo “difficile” c’è stato con il marito Paolo Calabresi. Ma niente di irreparabile, solo la normalità di una coppia che – come tutte, del resto – vive di “alti e bassi”.

Alessia Marcuzzi è rimasta lontano dal piccolo schermo per un anno intero. Si è concessa lunghe vacanze in Sicilia a Marzamemi per relax e anche per lavoro, ha da poco firmato una sua line di borse e di abbigliamento. Poi è volata a Londra con la figlia Mia per la lauea del primogentio Tommaso.

Molte sono state le indiscrezioni e le ipotesi sul web sui motivi per i quali la conduttrice de Le Iene abbia divorziato da Mediaset. I social hanno spesso etichettato la showgirl come “traditrice” per aver voltato le spalle all’emittente.

In occasione di un’intervista su Oggi, Alessia Marcuzzi svela in che rapporti è con Mediaset e con Pier Silvio Berlusconi: “Ottimi.

Concedersi una pausa dopo più di 20 anni in cui si è lavorato per la stessa azienda, non significa rinnegare la stima e la gratitudine verso chi ha sempre creduto in te. Mediaset mi ha affidato programmi importanti, che io ho curato col massimo impegno. Ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti e nei programmi che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia“.

Sul matrimonio con Paolo Calabresi Marconi è sempre stata piuttosto riservata. Al punto da organizzarlo e celebrarlo in gran segreto nel 2014, lontano dagli occhi indiscreti del gossip. Del resto un amore, per esser tale, non ha bisogno di inutili orpelli né di grandi proclami e Alessia e il compagno hanno scelto sin da subito di viverlo in maniera privata.

Sempre ai microfoni del settimanale Oggi, la bella conduttrice svela di aver avuto momenti di alti e bassi con il suo compagno Paolo Calabresi Marconi: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla. Amare è cercare la verità dei sentimenti. Perchè, come ha scritto il poeta greco Kostantinos Kavafis, la nostra vita “non ci appaia come una stucchevole estranea”.

Alessia Marcuzzi racconta da cosa può nascere il conflitto in amore: “Coltivare un rapporto è quanto di più impegnativo esista. Le piccole beghe quotidiane, il darsi per scontati, sono un viatico verso l’appiattimento. La verità è anche non esistono ricette né segreti. Serve solo l’amore, che spesso non è una cosa semplice”.