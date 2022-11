Alessia Marcuzzi, un lato B perfetto e un fisico da urlo a 50 anni a Dubai

Allessia Marcuzzi, festeggia a Dubai i suoi 50 anni, con le amiche. Alessia Marcuzzi che ha compiuto 50 lo scorso, 11 Novembre si diverte tra mare, cibo ed escursioni con le amiche, ma ai fan non sfugge la sua forma perfetta.

Ha spento le candeline in famiglia , prima con nonna Mela che ha compiuto 89 anni e poi è volata negli Emirati Arabi.

Non è la prima volta, infatti che la conduttrice tv festeggia nel Golfo Persico il suo compleanno. Ci è stata diverse volte con la famiglia (qualche mese fa cantava e ballava scatenata con il marito), ma, dopo l’addio da Paolo Calabresi Marconi, si è concessa un viaggio di sole donne. Alessia Marcuzzi è sensuale e intrigante nei suoi look a Dubai.

Soprattutto dopo aver varcato i 50. In bikini la conduttrice mostra il suo lato B, scolpito e perfetto mentre si tuffa in acqua. E come ogni compleanno che si rispetti, Marcuzzi viene omaggiata dalle amiche con una torta con la scritta: "Auguri presenti, passati e futuri".



Per tutta l'estate, in Sicilia a Marzamemi ci ha deliziato i suoi follower con foto in bikini e costumi da bagno che evidenziavano le curve e il fisico snello e slanciato. Per lei è un periodo particolare, di profondo cambiamento, perché da poco si è separata dal marito Paolo Calabresi Marconi, ma a festeggiare con lei c'è la sua famiglia allargata: figli, ex compagni, mogli e figli degli ex.



Alessia Marcuzzi, quando la sua carriera è decollata, è stata protagonista di un calendario senza veli che per molti è stato memorabile. Ebbene, più di vent'anni dopo il suo fisico è ancora lo stesso, praticamente perfetto.

Merito di Madre Natura, ovviamente, ma non solo, perché Alessia Marcuzzi è sempre stata una sportiva ed è anche molto attenta all'alimentazione.

Scopri la sua dieta e come si mantiene in forma a 50 anni