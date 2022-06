Alessia Marcuzzi: vacanze formato famiglia tra Marzamemi e Siracusa FOTO

Tra Alessia Marcuzzi e la Sicilia è scoccato l’amore, è il caso di dirlo. Appena può, la bionda conduttrice, scappa in Sicilia per le sue vacanze ma anche per le sue fotografie promozionali

L’estate scorsa è stata tra i vip che hanno scelto la Sicilia sud Orientale, come destinazione per le vacanze. E’ stata immortalata tra le strade di Noto, Marzamemi e Ispica

E in questo afoso mese di Giugno è ritornata per concedersi una vacanza formato famiglia.

Un’esperienza di relax, tra giornate in spiaggia, passeggiate al chiaro di luna e tanto sole. Dopo una tappa a Siracusa venerdì scorso e dintorni, sono arrivate le foto da Ispica, con la celebre Punta Ciriga, una delle spiagge più belle della Sicilia che ha sicuramente consigliato anche alla sua storica amica Sabrina Ferilli che nello scorso mese di Maggio ha visitato gli steesi luoghi

La bionda conduttrice, seguitissima da tanti fan, è rimasta stregata da diversi luoghi celebri del Ragusano, tanto da ritornarci anche nei mesi di Febbraio per fare degli scatti promozionali per la sua linea di borse come vi avevano accennato.

Dopo l’addio a Mediaset, dove aveva registrato una presenza ventennale, la conduttrice si dedica ai suoi affari. Alessia Marcuzzi, la 49enne romana e testimonial delle borse da lei disegnate e prodotte ha scelto la Sicilia Sud-Orientale, come una delle sue mete preferite per fare conoscere le sue creazioni.

Su Instagram ha condiviso alcuni momenti dello shooting, ma non solo.

Ma questa volta la sua vacanza in Sicilia, tra sole, mare e relax è formato famiglia. Come lei stessa ha documentato nelle sue storie social, una vacanza formato famiglia tra il mare e il relax senza disdegnare una visita tra le vie di Ortigia insieme a Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti, il marito Paolo Calabresi e una piccola comitiva di amici.

Dopo l’isola di Ortigia venerdì sera, ieri sera è stata la volta del piccolo Borgo di Marzamemi.

Alessia in compagnia degli amici, marito, figlia e del suo piccolo Brownie, il barboncino toy dal manto color albicocca scuro, che richiama un po' i colori della sua padrona ha visitato il piccolo borgo di Marzamemi facendo una passeggiata notturna nel cuore del Borgho, in piazza Regina Margherita

Insomma, una vacanza formato famiglia per questo inizio estate per Alessia Marcuzzi nella sua amata Sicilia