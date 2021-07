Alessia Marcuzzi, volto noto di Mediaset a passeggio a Noto

Alessia Marcuzzi, volto noto di Mediaset ieri sera era a passeggio a Noto, come una comune turista ma non è passata inosservata.

In tarda serata, come lei stessa ha documentato sulle sue storie di Instagram con indosso un elegante vestito lungo color pesca si è fatta fotografare per vie le della cittadina Barocca e sulla scalinata della Cattedrale. Ovviamente non è passata inosservata e in molti l’hanno riconosciuta.

La conduttrice tv ha condiviso sulle storie del suo profilo instagram alcuni scatti della sua visita serale a Noto. Ha prima cenato in un noto ristorante che si trova fuori città, postatndo un succulento piatto di spaghetti alle mandorle per poi visitare il centro della cittadina barocca. Via Nicolaci (qui la prima storia condivisa), per poi passare dalla Cattedrale, salendo la scalinata per potere ammiarare da vicino le statue di Igor Mitoraj.

Alessia Marcuzzi che ha recentemente annunciato di volersi prendere una pausa dalla Tv – ha scelto come numerosi Vip, la Sicilia come meta delle sue vacanze trascorrendo le vacanze al mare insieme ad un piccolo gruppo di amici.