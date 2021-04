Alessia Ventura e il Ragusano Gabriele Schembari : è nata Ginevra

Alessia Ventura e il Ragusano Gabriele Schembari annunciano : è nata Ginevra.

Alessia Ventura la conduttrice e showgirl, 41 anni, ha dato alla luce Ginevra, figlia sua e del compagno Gabriele Schembari. L’annuncio come si usa adesso è stato dato direttamente dai neo genitiori sui social con una tenera foto.



Fiocco rosa, quindi, per Alessia Ventura, che è diventata mamma della sua primogenita, Ginevra. Ad annunciarlo il neo papà Gabriele Schembari, imprenditore d origine Ragusana, via social. "00:16 27/04/2021 Benvenuta principessa" ha scritto nelle stories. Qualche ora dopo la nascita anche Alessia ha deciso di condividere la bella notizia, con il primo scatto della piccola che stringe le dita dei genitori.

“Benvenuta al mondo amore mio!". Nello scatto su Instagram la showgirl e il neo papà stringono le mani della neonata



Alessia Ventura ex strorica di Pippo Inaghi , ha contratto il Coronavirus durante i primi mesi di gravidanza ed ha avuto tanta paura. Per Alessia Ventura si tratta della primogenita mentre per Gabriele Schembari, del secondo bambino, ha gia un bambino di undici anni nato da una precedente relazione. I due che si sono conosciuti un paio di anni fa da allora non si sono più asciati e sempre sui socila hanno annunciato la dolce attesa nei primi giorni del 2021. “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!” aveva scritto lei, accanto ad uno scatto che la immortalava con il pancione insieme al suo compagno.

I due stanno insieme dal 2019: Gabriele è un imprenditore ed ex portiere ragusano che ha militato in varie squadre di serie C, quindi scorre sangue siciliano nella primogenita di Alessia Ventura che per amore ha lasciatoTorino, la sua città Natale e si è trasferita in Sicilia.