Alessia Ventura e la nuova vita in Sicilia: vive a Ragusa

Alessia Ventura da un paio di anni oramai vive a Ragusa con il compagno e la figlia

È cambiata la vita di Alessia Ventura, conduttrice televisiva, modella e attrice. . l’ex letterina di “Passaparola” è diventata mamma per la prima volta della piccola Ginevra. La bambina è frutto del grande amore per l’ex calciatore Gabriele Schembari. Per amore la Ventura, cugina dell’attore Luca Argentero, ha lasciato Milano, dove ha vissuto per anni e si è trasferita in Sicilia, nel ragusano.

Già prima di dare alla luce la piccola Ginevra che ha compiuto un anno, l’ex Letterina aveva lasciato Milano per trasferirsi a Ragusa, in Sicilia. Qui vive il papà della sua bambina: l’imprenditore siciliano Gabriele Schembari. Ex portiere di calcio (ha militato in serie C, ndr.), Gabriele si occupa di noleggio auto a lungo e breve termine. Oltre a Ginevra, ha un figlio di 12 anni nato da una precedente relazione e in passato ha avuto una lunga storia d’amore con la pallavolista Francesca Piccinini.

Alessia e Gabriele: un colpo di fulmine nel 2019

Alessia Ventura e Gabriele Schembari si sono conosciuti nel 2019 a Ravenna, ad una cena di amici comuni. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. All’inizio, i due hanno vissuto una relazione a distanza, lei è originaria di Torino. Dopo essere rimasta incinta, la showgirl ha fatto armi e bagagli e si è trasferita in Sicilia. Qui ha iniziato una nuova vita, decisamente più lenta e volta alla semplicità.La sua intenzione è comunque quella di riprendere a lavorare tra qualche anno.

Alessia Ventura a Taormina

“In Sicilia si sta d’incanto, viviamo sul mare”

“Gabriele mi ha detto subito che non vivrebbe da un’altra parte e mi ha portata in posti meravigliosi che io, pur avendo nonni siciliani, non conoscevo – ha raccontato Alessia Ventura a “Confidenze” – Mi sono trovata subito bene, i suoi amici mi hanno accolta con affetto e ora abitiamo qui, in Sicilia, dove si sta d’incanto. Siamo sul mare e la vita è più rilassata”

Tra Milano e Ragusa lei non ha dubbi: la Sicilia, terra delle sue origini, la fa sentire davvero a casa.

La storia tormentata con Filippo Inzaghi

In passato, Alessia Ventura ha vissuto una lunga e tormentata storia d’amore con Filippo Inzaghi terminata per un presunto tradimento. Dopo alcuni anni, i due hanno avuto un ritorno di fiamma finito male. “Tutto è avvenuto in un momento cruciale, in cui stavamo costruendo, pensando al matrimonio e ai figli – ha svelato la showgirl nel salotto di “Verissimo” – Quasi impossibile fare finta di niente”