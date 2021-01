Alessia Ventura, la ragusana, è incinta del suo primo figlio. FOTO

Ragusa - Alessia Ventura in dolce attesa. Un inizio del 2021 pieno d'amore per la showgirl, che ha annunciato il lieto evento sui social, postando una foto col compagno Gabriele, mettendo ben in evidenza il pancione. "Ti aspettiamo amore. Buon 2021" ha scritto nel post alla foto e un fiocchetto rosa che potrebbe lasciare intendere l'arrivo di una bambina. Per Alessia Ventura, 40 anni, è la prima gravidanza.

Da oltre un anno Alessia vive nel ragusano e la scorsa estate era stata avvistata in una spiaggia di Ispica, come raccontato da Ragusanews. Il suo attuale compagno era stato legato alla campionessa del volley Francesca Piccinini.