Alessio Boni e Nina Verdelli genitori bis: è nato Riccardo

Alessio Boni il 12 Novembre è diventato papà bis, la compagna dell’attore Nina Verdelli, ha dato alla luce il loro secondogenito, il piccolo Riccardo.

Momenti felici in casa Boni–Verdelli: diverso tempo fa, la coppia aveva annunciato che la famiglia si sarebbe allargata e che, ad unirsi sarebbe stato un altro maschietto!

Fiocco azzurro quindi per Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli. Il 12 novembre è nato Riccardo, il secondogenito dopo Lorenzo, che è nato un anno e mezzo fa. "Ti aspettiamo pulcino", aveva scritto tre giorni fa la compagna dell'attore su Instagram. La gioia è arrivata per l’esattezza due giorni fa: la giornalista compagna dell’attore ha finalmente partorito e ha dato alla luce il piccolo Riccardo. Il momento è stato reso noto anche sui social, in quanto la ragazza ha postato sul suo profilo uno scatto del nuovo arrivato.

La coppia Boni Verdelli

Nina Verdelli e Alessio Boni stanno insieme dal 2015. Vivono tra la Toscana e Milano e nel periodo della pandemia hanno ben pensato di diventare subito nuovamente mamma e papà. Nina Verdelli è la figlia del giornalista italiano Carlo Verdelli e di Cipriana Dall'Orto. Anche Nina Verdelli è una giornalista. Al settimanale Gente, Alessio Boni ha parlato così di Nina Verdelli:

Io e lei ci siamo trovati, è come se suonassero lo stesso spartito. Non mi spaventa la differenza d'età, perché trai due la più vecchia è Nina. È più saggia, più pacata, più paziente di me. C'è il progetto di avere un figlio, forse più di uno. Non mi dispiacerebbe diventare padre a 53 anni, sono pronto e so che mi arricchirebbe. Il matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri quello che provo e anche Nina è d'accordo.