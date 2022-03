Algida e Barilla; in arrivo i nuovi gelati Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo

Dalla partnership tra Barilla e Algida nasce il gelato ispirato a Pan di Stelle, Baiocchi, Gocciole e Togo.

Arrivano in commercio i primi cinque prodotti nati dalla partnership strategica tra le due aziende: Pan di Stelle Biscotto e Cono Gelato, Baiocchi Biscotto Gelato e Ringo Gelato alla vaniglia e al cacao. Nei prossimi mesi in arrivo anche Gocciole e Togo

Algida e Barilla rischiano di rovinare la nostra prova costume: annunciati i gelati Pan di Stelle e Baiocchi. Le nuove referenze prodotte da Algida si ispirano ad alcuni dei biscotti e degli snack più amati dagli italiani: Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo.

La sfida è stata realizzare gelati in grado di richiamare l’esperienza e la bontà dei prodotti a cui si ispirano.

Niente, quest’anno è andata così, dalla partnership tra Algida e Barilla arriva l’annuncio che rischia di mandare in fumo la prova costume, ossia la presentazione di “una nuova era del gelato italiano di qualità”; un’era che si ispira ad alcuni dei biscotti più noti: ed ecco dunque nascere il gelato al Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo e prossimamente anche Gocciole e Togo.

Algida e Barilla presentano le novità – in arrivo in questi giorni sul mercato – nate dall’accordo strategico annunciato nei mesi scorsi, con l’intento di inaugurare una nuova era del gelato italiano di qualità. Le nuove referenze prodotte da Algida si ispirano infatti ad alcuni dei biscotti e degli snack più amati dagli italiani: Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo.

I gelati in questione verranno prodotti in Italia, nello stabilimento Algida di Caivano, vicino Napoli, uno dei più grandi a livello internazionale: qui, ad esempio, le iconiche undici stelline del Pan di Stelle verranno declinate nel formato cono e in quello biscotto. Com’era la storia che la felicità è associata ai cibi salati? Perché la notizia in questione ci rende abbastanza felici, a dirla tutta.

Per le cinque nuove referenze, in linea con i valori di Algida e Barilla, vengono utilizzate le migliori materie prime di alta qualità, come il latte fresco italiano, la panna fresca, il miele e le nocciole 100% italiane, le uova da galline allevate a terra e il cacao sostenibile, proveniente da filiere certificate.

“Siamo soddisfatti di poter contare su un partner come Algida” ha commentato Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco and Pan Di Stelle “che rappresenta l’eccellenza in questo settore, certi che grazie alla sua expertise, i nostri prodotti possano essere fruiti in un diverso formato, ideale per la stagione estiva, mantenendone intatta l’essenza”.