Alter Made: îl nuovo marchio sostenibile di Mango

Il marchio di fast fashion spagnolo Mango sta per aprire un nuovo marchio chiamato Alter Made. Si tratta di un brand indipendente, con un focus particolare sull'ecosostenibilità. A guidare la nuova azienda è stata scelta Alejandra Mur, che lavora per Mango da 15 anni ormai.

In cosa si differenzierà Alter Made dal noto brand spagnolo? Alter Made "è un nuovo concetto che ruota intorno al benessere, alla sostenibilità e al consumo consapevole". Innanzitutto, quindi, nella qualità dei capi venduti: la produzione sarà locale, la fabbricazione concentrata in Europa e Turchia, con i capi di cotone realizzati in Portogallo e il cashmere lavorato nelle aziende tessili dell'Italia. Alter made, inoltre, si impegnerà per tracciare le materie prime secondo certificazioni di sostenibilità e qualità, per garantire "l'eccellenza di ogni suo prodotto".

Il prezzo al pubblico sarà di conseguenza più alto a quello a cui Mango ci ha abituato. Si tratta di una mossa simile già adottata dal principale competitor nel fast fashion del brand: il grupop H&M possiede altre linee molto più costose e, talvolta, più attente all'impronta ambientale, come Arket, & Other Stories e COS.

Non esisteranno negozi fisici di Alter Made: i loro prodotti si potranno acquistare solamente sul sito web ufficiale altermade.com, una decisione che ha un impatto notevole sui consumi comportati dal mantenimento di store fisici. Un aspetto interessante di questo lancio è il modo in cui viene gestito il drop della primissima collezione: il lancio sarà composto solo da 120 capi in totale.

Manca ancora un mese alla messa online del sito: a novembre in Spagna, Francia, Germania e Paesi Bassi sarà possibile acquistare su altermade.com. Per l'Italia forse c'è da aspettare ancora un po'...