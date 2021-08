Alviero Martini spettatore al Teatro Greco di Siracusa

Siracusa - Le rappresentazioni classiche di Siracusa sono un grande momento di confronto per il mondo della cultura internazionale. E anche di mondanità, oltre che di spunto per gli artisti che operano in tutti i campi. Così, tra gli spettatori della commedia Le Nuvole, al Teatro Greco di Siracusa, è apparso anche il famoso stilista Alviero Martini (Cuneo, 1950).

Martini è uno stilista italiano, fondatore di due aziende: Alviero Martini SpA e ALV SpA. La prima si occupa del brand 1a Classe, la seconda gestisce il brand ALV. 1a classe è un marchio presente su calzature, orologi, borse e altri accessori, ma anche su alcuni capi di abbigliamento per uomo e donna.

Alviero Martini ha assistito alle Nuvole di Aristofane per la regia di Antonio Calenda, uno dei maestri della regia italiana.