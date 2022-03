Amadeus ex machina, incassi formato famiglia: è ricco e fa tutto lui

Roma - Ti credo che ride, balla, scherza e fa il simpatico: ci sono almeno un milione di buone ragioni per farlo. Tanto era il reddito annuo di Amadeus già nel 2018. Quest’anno 600mila euro se li è messi in tasca solo con Sanremo (già prenotato per quater e quinquies). Poi i cachet de I soliti ignoti, spot, trasmissioni una tantum come a Capodanno e quest’anno pure il “gioco dei Pacchi”: l'ultima puntata de I fatti vostri formato famiglia è andata in onda sabato scorso, 19 marzo.

Già da qualche anno il servizio pubblico non segue più il concorso Miss Italia, altrimenti avrebbe condotto pure quello: gli manca solo il Tg. Carlo Conti, ex re del prime time, è ormai relegato al talent dei sosia. Di altri “anchor man” maschili in Rai ci sono solo Marco Liorni, volto del pomeriggio, e Alberto Angela, che però s’occupa d’altro e incassa almeno comunque uno zero in meno dell’ex deejay.

Fa tutto Amadeus e fatica a dividere il palco con altri, a meno che non sia il compare Fiorello o la moglie Giovanna che lo segue ovunque: nelle televendite, a bordo Ariston e ora direttamente in studio, anche se la conduzione in tandem ha un po’ stentato. L’industria Amadeus capitalizza il momento d’oro e diventa a conduzione familiare: formato famiglia pure le entrate, per mantenere le due dimore da sogno in cui si dividono tra Roma e Milano. Dei nuovi Sandra e Raimondo, meno battibeccanti e più amorosi.